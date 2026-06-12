У Путина больше нет карт: украинцев предупредили об особой опасности уже скоро

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности. По его словам, Россия продолжает отдавать предпочтение ракетным атакам вместо поиска мирного урегулирования конфликта.

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Зеленский подчеркнул, что ежедневная бдительность украинцев критически важна, ведь враг не отказывается от насильственных методов.

"Пожалуйста, реагируйте на воздушные тревоги каждый день — сегодня и дальше. Мы хорошо знаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России", — заявил глава государства.

Президент отметил, что страна должна полагаться на свою силу и ответственность граждан.

"Они выбирают ракеты вместо мира. Других вариантов у них нет. Поэтому нам следует опираться на собственные ресурсы и внимательность. Берегите свою жизнь", — добавил Зеленский.

Накануне российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Запорожью, в результате чего пострадало гражданское лицо. Кроме того, в ночь на 12 июня Николаев получил две атаки ударными БПЛА: четыре человека получили ранения, были повреждены жилые дома, транспортное предприятие и автомобили.

Также в ночь на 12 июня под обстрел попала Шосткинская община в Сумской области. В результате нападения погибла 44-летняя женщина, а еще одна жительница получила тяжелые ранения.

Президент подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом и призвал украинцев соблюдать правила поведения во время тревог. Он подчеркнул важность единства и самозащиты на фоне постоянной угрозы со стороны России.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Игорь Романенко считает, что пока нет необходимости направлять значительные ресурсы на полное уничтожение Керченского моста. По его мнению, гораздо эффективнее поддерживать объект в состоянии постоянных повреждений, из-за которых он будет регулярно нуждаться в ремонте и не сможет функционировать на полную мощность.