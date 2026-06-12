Це стане фатальним ударом для Путіна: озвучено шокуючу заяву про літо 2026 року

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що наразі немає необхідності спрямовувати значні ресурси на повне знищення Керченського мосту. На його думку, значно ефективніше підтримувати об’єкт у стані постійних пошкоджень, через які він регулярно потребуватиме ремонту та не зможе функціонувати на повну потужність.

Фото: з відкритих джерел

Експерт наголошує, що для завдання мосту критичних руйнувань необхідні великі витрати сил і засобів, які можуть бути потрібні для виконання інших, більш важливих військових завдань. Водночас навіть після попередніх атак переправа вже не працює так ефективно, як раніше. Додаткове навантаження створюють цивільні, які намагаються залишити окупований півострів, що ускладнює використання мосту для перевезення військових вантажів та техніки.

За словами Романенка, регулярний вплив на логістичний об’єкт дозволяє обмежувати його пропускну здатність без необхідності повного руйнування. У такому разі міст частіше перебуватиме на ремонті, ніж виконуватиме своє основне призначення. Це, своєю чергою, створюватиме додаткові труднощі як для військової логістики РФ, так і для цивільного транспорту.

На думку експерта, подальше погіршення роботи переправи може призвести до транспортних заторів і проблем для росіян, які намагатимуться повернутися до Росії через Крим. Особливо відчутними такі труднощі можуть стати в період літніх відпусток, коли традиційно збільшується пасажиропотік.

Романенко зазначає, що питання проведення повноцінного курортного сезону на півострові вже зараз викликає сумніви. Водночас додаткові складнощі з пересуванням можуть посилити психологічний дискомфорт серед населення. За його словами, транспортні обмеження та тривале очікування на переправі здатні негативно впливати на настрої людей не менше, ніж економічні проблеми.

Портал "Коментарі" вже писав, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ще на 60 днів, одночасно зменшивши розмір застави. Про це повідомили представники Центру протидії корупції.