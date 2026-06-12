Это станет роковым ударом для Путина: озвучено шокирующее заявление о лете 2026 года

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что нет необходимости направлять значительные ресурсы на полное уничтожение Керченского моста. По его мнению, гораздо эффективнее поддерживать объект в состоянии постоянных повреждений, из-за которых он будет регулярно нуждаться в ремонте и не сможет функционировать на полную мощность.

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Эксперт отмечает, что для задачи моста критических разрушений необходимы большие затраты сил и средств, которые могут потребоваться для выполнения других, более важных военных задач. В то же время, даже после предварительных атак переправа уже не работает так эффективно, как раньше. Дополнительную нагрузку создают гражданские, пытающиеся покинуть оккупированный полуостров, что затрудняет использование моста для перевозки военных грузов и техники.

По словам Романенко, регулярное влияние на логистический объект позволяет ущемлять его пропускную способность без необходимости полного разрушения. В таком случае мост будет чаще находиться на ремонте, чем выполнять свое основное предназначение. Это в свою очередь будет создавать дополнительные трудности как для военной логистики РФ, так и для гражданского транспорта.

По мнению эксперта, дальнейшее ухудшение работы переправы может привести к транспортным пробкам и проблемам для россиян, которые будут пытаться вернуться в Россию через Крым. Особенно ощутимыми такие трудности могут оказаться в период летних отпусков, когда традиционно увеличивается пассажиропоток.

Романенко отмечает, что вопрос проведения полноценного курортного сезона на полуострове уже вызывает сомнения. В то же время, дополнительные сложности с передвижением могут усилить психологический дискомфорт среди населения. По его словам, транспортные ограничения и длительное ожидание на переправе способны негативно влиять на настроения людей не меньше экономических проблем.

Портал "Комментарии" уже писал, что Высший антикоррупционный суд принял решение продлить меру пресечения для бывшего министра энергетики Германа Галущенко еще на 60 дней, одновременно уменьшив размер залога. Об этом сообщили представители Центра противодействия коррупции.