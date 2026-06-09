У Путіна більше не вийде безкарно нищити Україну ракетами: стало відомо про кардинальний план

Україна продовжить реагувати на російські атаки та застосовувати власні далекобійні "санкції" у відповідь на дії РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що українська стратегія передбачає дзеркальну та ефективну відповідь на будь-які удари противника.

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За словами глави держави, Росія намагається розширювати напруження і впливати на безпекову ситуацію всередині Європейського Союзу. Зеленський зазначив, що на тлі українських ударів у відповідь та загальної ескалації інколи фіксуються інциденти в повітряному просторі країн Балтії — Латвії, Литви та Естонії. Водночас він підкреслив, що подібні випадки можуть бути пов’язані з дією російських систем радіоелектронної боротьби, які здатні змінювати курс безпілотників, і такі епізоди залишаються поодинокими.

Президент також нагадав, що Україна вже має практичний досвід співпраці з партнерами на Близькому Сході у сфері протидії подібним загрозам. Українські експертні групи працювали з місцевими фахівцями, передаючи напрацювання щодо реагування на сучасні виклики безпеці. За словами Зеленського, ці рішення виявилися оперативними та ефективними.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова масштабувати цей досвід і на європейських партнерів. Зокрема, йдеться про розширення співпраці в межах ініціативи Drone Deal, а також про направлення українських експертних груп до країн-партнерів. Частина такої роботи вже ведеться і буде продовжена надалі.



Портал "Коментарі" вже писав, що українські Сили оборони дедалі активніше та системніше завдають ударів по логістичних ланцюгах російських окупаційних військ. Такі дії створюють серйозні труднощі для забезпечення ворожих підрозділів і суттєво впливають на їхню боєздатність. У результаті початкові плани РФ щодо масштабного весняно-літнього наступу були зірвані. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.