Путін остаточно провалив свій задум на весну і літо: розкрито сенсаційне досягнення України

Українські Сили оборони дедалі активніше та системніше завдають ударів по логістичних ланцюгах російських окупаційних військ. Такі дії створюють серйозні труднощі для забезпечення ворожих підрозділів і суттєво впливають на їхню боєздатність. У результаті початкові плани РФ щодо масштабного весняно-літнього наступу були зірвані. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, українські удари по інфраструктурі постачання змушують російську армію постійно адаптувати свої маршрути та шукати нові способи забезпечення військ.

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Коваленко підкреслив, що російські сили не здатні убезпечити власну логістику від атак СОУ ні на тимчасово окупованих територіях України, ні навіть у глибокому тилу на території РФ. Це створює постійний тиск на систему постачання та ускладнює ведення бойових дій.

Він також зазначив, що через невдачі на фронті та втрату ініціативи противник дедалі частіше вдається до атак по цивільній інфраструктурі в українських містах. Водночас, за його словами, такі дії не мають стратегічного ефекту та лише демонструють відсутність реальних військових досягнень. "В будь-якому випадку, початковий задум росіян з наступом весною та влітку був зірваний", – наголосив Коваленко.

Окремо він звернув увагу на ситуацію на південному напрямку та в тимчасово окупованому Криму. Після низки точних ударів по паливній і транспортній інфраструктурі російське командування змушене змінювати логістичні схеми. Зокрема, для транспортування пального дедалі частіше залучають цивільний транспорт

Крім того, окупаційні війська відмовляються від використання ключових транспортних маршрутів, зокрема траси Р-280 "Новоросія", через постійні ризики ударів з боку українських сил. Пошкодження інфраструктури, зокрема мосту в районі Чонгара, ще більше ускладнює пересування та постачання.

На тлі цих подій у Криму фіксуються проблеми з дефіцитом пального, а також зростає соціальна напруга через перебої з постачанням продуктів.

Портал "Коментарі" вже писав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські крилаті ракети "Калібр" зазнали двох серйозних модернізацій. Серед них — встановлення касетної бойової частини, що значно збільшує площу ураження та дозволяє ефективніше атакувати розосереджені цілі. Про це повідомляє Міністерство оборони України.