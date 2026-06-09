Путин окончательно провалил свой замысел на весну и лето: раскрыто сенсационное достижение Украины

Украинские Силы обороны все активнее и системнее наносят удары по логистическим цепям российских оккупационных войск. Такие действия создают серьезные трудности для обеспечения враждебных подразделений и оказывают существенное влияние на их боеспособность. В результате начальные планы РФ по масштабному весенне-летнему наступлению были сорваны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, украинские удары по инфраструктуре снабжения вынуждают российскую армию постоянно адаптировать свои маршруты и искать новые способы обеспечения войск.

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Коваленко подчеркнул, что российские силы не способны обезопасить собственную логистику от атак СОУ ни на временно оккупированных территориях Украины, ни даже в глубоком тылу на территории РФ. Это создает постоянное давление на систему снабжения и усложняет ведение боевых действий.

Он также отметил, что из-за неудач на фронте и потери инициативы противник все чаще прибегает к атакам по гражданской инфраструктуре в украинских городах. В то же время, по его словам, такие действия не носят стратегического эффекта и лишь демонстрируют отсутствие реальных военных достижений. "В любом случае, первоначальный замысел россиян с наступлением весной и летом был сорван", — подчеркнул Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию на южном направлении и во временно оккупированном Крыму. После ряда точных ударов по топливной и транспортной инфраструктуре российское командование вынуждено изменять логистические схемы. В частности, для транспортировки горючего все чаще привлекают гражданский транспорт.

Кроме того, оккупационные войска отказываются от использования ключевых транспортных маршрутов, в частности трассы Р-280 Новороссия, из-за постоянных рисков ударов со стороны украинских сил. Повреждение инфраструктуры, в частности моста в районе Чонгара, еще больше усложняет передвижение и снабжение.

На фоне этих событий в Крыму фиксируются проблемы с дефицитом горючего, а также растет социальное напряжение из-за перебоев со снабжением продуктов.

Портал "Комментарии" уже писал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские крылатые ракеты "Калибр" претерпели две серьезные модернизации. Среди них — установка кассетной боевой части, что значительно увеличивает площадь поражения и позволяет более эффективно атаковать рассредоточенные цели. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.