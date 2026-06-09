logo

BTC/USD

62346

ETH/USD

1670.7

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин окончательно провалил свой замысел на весну и лето: раскрыто сенсационное достижение Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин окончательно провалил свой замысел на весну и лето: раскрыто сенсационное достижение Украины

Российская армия не может обезопасить свои логистические пути от ударов украинских сил даже в глубоком тылу

9 июня 2026, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские Силы обороны все активнее и системнее наносят удары по логистическим цепям российских оккупационных войск. Такие действия создают серьезные трудности для обеспечения враждебных подразделений и оказывают существенное влияние на их боеспособность. В результате начальные планы РФ по масштабному весенне-летнему наступлению были сорваны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, украинские удары по инфраструктуре снабжения вынуждают российскую армию постоянно адаптировать свои маршруты и искать новые способы обеспечения войск.

Путин окончательно провалил свой замысел на весну и лето: раскрыто сенсационное достижение Украины

Фото: из открытых источников

Коваленко подчеркнул, что российские силы не способны обезопасить собственную логистику от атак СОУ ни на временно оккупированных территориях Украины, ни даже в глубоком тылу на территории РФ. Это создает постоянное давление на систему снабжения и усложняет ведение боевых действий.

Он также отметил, что из-за неудач на фронте и потери инициативы противник все чаще прибегает к атакам по гражданской инфраструктуре в украинских городах. В то же время, по его словам, такие действия не носят стратегического эффекта и лишь демонстрируют отсутствие реальных военных достижений. "В любом случае, первоначальный замысел россиян с наступлением весной и летом был сорван", — подчеркнул Коваленко.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию на южном направлении и во временно оккупированном Крыму. После ряда точных ударов по топливной и транспортной инфраструктуре российское командование вынуждено изменять логистические схемы. В частности, для транспортировки горючего все чаще привлекают гражданский транспорт.  

Кроме того, оккупационные войска отказываются от использования ключевых транспортных маршрутов, в частности трассы Р-280 Новороссия, из-за постоянных рисков ударов со стороны украинских сил. Повреждение инфраструктуры, в частности моста в районе Чонгара, еще больше усложняет передвижение и снабжение.

На фоне этих событий в Крыму фиксируются проблемы с дефицитом горючего, а также растет социальное напряжение из-за перебоев со снабжением продуктов.

Портал "Комментарии" уже писал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские крылатые ракеты "Калибр" претерпели две серьезные модернизации. Среди них — установка кассетной боевой части, что значительно увеличивает площадь поражения и позволяет более эффективно атаковать рассредоточенные цели. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости