Украина продолжит реагировать на российские атаки и применять собственные дальнобойные санкции в ответ на действия РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что украинская стратегия предусматривает зеркальный и эффективный ответ на любые удары противника.

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По словам главы государства, Россия пытается расширять напряжение и влиять на ситуацию безопасности внутри Европейского Союза. Зеленский отметил, что на фоне украинских ответных ударов и общей эскалации иногда фиксируются инциденты в воздушном пространстве стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. В то же время он подчеркнул, что подобные случаи могут быть связаны с действием российских систем радиоэлектронной борьбы, способных изменять курс беспилотников, и такие эпизоды остаются единичными.

Президент также напомнил, что у Украины уже есть практический опыт сотрудничества с партнерами на Ближнем Востоке в сфере противодействия подобным угрозам. Украинские экспертные группы работали с местными специалистами, передавая наработки по реагированию на современные вызовы безопасности. По словам Зеленского, эти решения оказались оперативными и эффективными.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова масштабировать этот опыт и на европейских партнерах. В частности, речь идет о расширении сотрудничества в рамках инициативы Drone Deal, а также о направлении украинских экспертных групп в страны-партнеры. Часть такой работы уже ведется и будет продолжена в дальнейшем.



Портал "Комментарии" уже писал, что украинские Силы обороны все активнее и системнее наносят удары по логистическим цепям российских оккупационных войск. Такие действия создают серьезные трудности для обеспечения враждебных подразделений и оказывают существенное влияние на их боеспособность. В результате начальные планы РФ по масштабному весенне-летнему наступлению были сорваны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.