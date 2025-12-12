logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Путіна безкомпромісно відповіли на заяву Зеленського: на що не погодиться Росія
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна безкомпромісно відповіли на заяву Зеленського: на що не погодиться Росія

У Кремлі заявили, на які поступки не погодяться у переговорах

12 грудня 2025, 13:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Переговорний трек щодо завершення війни в Україні триває. Україна, Сполучені Штати, Європа та Росія обговорюють можливі компромісні варіанти. Однак у баченні певних питань гострі розбіжності. 

У Путіна безкомпромісно відповіли на заяву Зеленського: на що не погодиться Росія

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Помічник російського президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков на ідею президента України Володимира Зеленського провести референдум щодо територіального питання відповів, що весь Донбас російський  за Конституцією РФ, повідомляють російські ЗМІ.

Ушаков розповів, що Москва поки не бачила відкоригованих після нещодавніх переговорів з Україною мирних пропозицій США. 

“Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, я відчуваю”, – сказав Ушаков.

Також за його словами мета Зеленського на переговорах у Європі — внести неприйнятні для РФ пропозиції до документів США щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада та пропагандисти заявляли, що не обстрілюють цивільні об'єкти в Україні — нібито цілями ударів є тільки військові об'єкти. Однак росіяни самі ж спростовують ці заяви. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що росіяни відкрито хизуються ударами по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють відео з демонстративними ударами по трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики.

Зазначають, що агресор не приховує, що свідомо б’є по цивільних цілях, намагаючись залишити українців без світла, тепла та води. Такі атаки не мають жодного військового сенсу. Вони не впливають на ситуацію на фронті, але напряму б’ють по мирному населенню. 




Джерело: https://t.me/tass_agency/352686
