У Путина бескомпромиссно ответили на заявление Зеленского: на что не согласится Россия
У Путина бескомпромиссно ответили на заявление Зеленского: на что не согласится Россия

В Кремле заявили, на какие уступки не согласятся в переговорах

12 декабря 2025, 13:41
Автор:
Кречмаровская Наталия

Переговорный трек по завершению войны в Украине продолжается. Украина, США, Европа и Россия обсуждают возможные компромиссные варианты. Однако в видении определенных вопросов острые разногласия.

У Путина бескомпромиссно ответили на заявление Зеленского: на что не согласится Россия

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков на идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по территориальному вопросу ответил, что весь Донбасс российский по Конституции РФ, сообщают российские СМИ.

Ушаков рассказал, что Москва пока не видела откорректированных после недавних переговоров с Украиной мирных предложений США.

"Когда мы их увидим, нам может не понравиться многое, я чувствую", — сказал Ушаков.

Также по его словам, цель Зеленского на переговорах в Европе — внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти и пропагандисты заявляли, что не обстреливают гражданские объекты в Украине — якобы целями ударов являются только военные объекты. Однако россияне сами же опровергают эти заявления.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне открыто кичатся ударами по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Вражеские TG-каналы распространяют видео с демонстративными ударами по трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики.

Отмечают, что агрессор не скрывает, что сознательно избивает по гражданским целям, пытаясь оставить украинцев без света, тепла и воды. Такие атаки не имеют никакого военного смысла. Они не влияют на ситуацию на фронте, но напрямую избивают по мирному населению.




Источник: https://t.me/tass_agency/352686
