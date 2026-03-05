У Путіна анонсують ще більш масштабний обмін полоненими: коли він відбудеться

5 березня Україна повернула додому з російського полону 200 захисників. Завтра відбудеться ще один обмін з ще більшою кількістю військовополонених. Про це заявив радник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Путінський чиновник повідомив про обмін військовополоненими з Україною, який відбудеться 5-6 березня, згідно з домовленостями, досягнутими у Женеві.

Він заявив про обмін 500 на 500 полонених, тому завтра, 6 березня, додому мають повернутися ще 300 українців.

У свою чергу держпроєкт "Хочу жить" повідомив, що сьогодні додому повернулися 200 захисників України, а Росія забрала 200 своїх солдатів. Завтра обмін продовжиться з ще більшою кількістю військовополонених.

Зазначається, що зараз в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість окупантів — йдеться про тисячі росіян.

"Попри те, що Росія відправляє всіх своїх обміняних солдатів повторно на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би ЗС РФ заповнити втрати, порівнянні з половиною дивізії, Росія все одно саботує обмін", — сказано в заяві.

Президент повідомив, серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

"Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників", – написав Володимир Зеленський.



