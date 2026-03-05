У Путина анонсируют еще более масштабный обмен пленными: когда он состоится

5 марта Украина вернула домой из российского плена 200 защитников. Завтра состоится еще один обмен с еще большим количеством военнопленных. Об этом заявил советник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский.

Путинский чиновник сообщил об обмене военнопленными с Украиной, который состоится 5-6 марта, согласно договоренностям, достигнутым в Женеве.

Он заявил об обмене 500 на 500 пленных, потому завтра, 6 марта, домой должны вернуться еще 300 украинцев.

В свою очередь, госпроект "Хочу жить" сообщил, что сегодня домой вернулись 200 защитников Украины, а Россия забрала 200 своих солдат. Завтра обмен продолжится с еще большим количеством военнопленных.

Отмечается, что сейчас в украинском плену находится самое большое за все время количество окупантов — речь идет о тысячах россиян.

"Несмотря на то, что Россия отправляет всех своих обмененных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы ВС РФ восполнить потери по сравнению с половиной дивизии Россия все равно саботирует обмен", — сказано в заявлении.

Президент сообщил, среди возвращающихся – защитники Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

"Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины". написал Владимир Зеленский.



