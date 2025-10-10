logo_ukra

BTC/USD

121545

ETH/USD

4343.52

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Повітряних силах назвали особливість нічного удару РФ по Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Повітряних силах назвали особливість нічного удару РФ по Україні: деталі

Удар цієї ночі був менш зосередженим — замість прицільної атаки по окремому регіону, росіяни завдали ударів по різних областях одночасно.

10 жовтня 2025, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Цієї ночі Росія провела комбіновану масовану атаку по території України, застосувавши одночасно різні типи ракет і безпілотників. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під ударами опинилися кілька регіонів, а головними мішенями стали об’єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури.

У Повітряних силах назвали особливість нічного удару РФ по Україні: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо чергову комбіновану атаку — це означає залучення великої кількості засобів повітряного нападу різного класу: безпілотники, аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", — пояснив Ігнат. 

На відміну від прицільних ударів по одній області, нинішня хвиля ударів була розпорошена по різних напрямках, торкнувшись кількох областей одночасно.

Особливістю цієї атаки стало активне застосування балістики: окрім двох аеробалістичних ракет "Кинжал", противник випустив близько 14 балістичних "ІскандерМ" або KN23 з різних флангів. Загалом, за даними Ігната, по Україні було випущено понад 30 ракет і більш ніж 450 дронів різних типів, серед яких приблизно 200 — ударні "Шахеди".

Експерти фіксують, що "Шахеди" еволюціонують: замість простого косметичного маскування на них почали встановлювати камери та інші технічні удосконалення, що ускладнює їхнє виявлення й подавлення. Виявлені уламки ретельно досліджують, а результати передають партнерам для нарощування тиску, зокрема санкційного.

Ігнат також назвав досягнення оборони: цього разу вдалося перехопити один "Кинжал" і чотири балістичні ракети. Водночас він підкреслив обмеження систем типу Patriot: хоча вони ефективні проти балістики, їхнє поле дії по балістичній армії відносно обмежене — на десятки кілометрів, приблизно до ~25 км. Тому для надійного прикриття всієї території потрібна значна кількість таких систем; інакше при масованих ударах з різних напрямків повне перехоплення забезпечити складно.

Як вже писали "Коментарі", виконавчий директор Українського центру безпеки й співпраці Дмитро Жмайло висловив думку з приводу поширених припущень, що війна між Росією та Україною може завершитися протягом кількох місяців або року.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини