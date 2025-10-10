В Воздушных силах назвали ночной удар по Украине крайне опасным: детали

Этой ночью Россия провела комбинированную массированную атаку по территории Украины, применив одновременно разные типы ракет и беспилотников. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что под ударами оказались несколько регионов, а главными мишенями стали объекты энергетической и газодобывающей инфраструктуры.

Фото: из открытых источников

"У нас есть очередная комбинированная атака — это означает привлечение большого количества средств воздушного нападения разного класса: беспилотники, аэробалистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", — пояснил Игнат.

В отличие от прицельных ударов по одной области, нынешняя волна ударов была рассеяна по разным направлениям, коснувшись нескольких областей одновременно.

Особенностью этой атаки стало активное применение баллистики: кроме двух аэробалистических ракет "Кинжал", противник выпустил около 14 баллистических "Искандер - М" или KN - 23 с разных флангов. В целом, по данным Игната, по Украине было выпущено более 30 ракет и более 450 дронов разных типов, среди которых примерно 200 — ударные "Шахеды".

Эксперты фиксируют, что "Шахеды" эволюционируют: вместо простой косметической маскировки на них начали устанавливать камеры и другие технические усовершенствования, что затрудняет их обнаружение и подавление. Обнаруженные обломки тщательно исследуют, а результаты передают партнерам для наращивания давления, в том числе санкционного.

Игнат также назвал достижение обороны: на этот раз удалось перехватить один "Кинжал" и четыре баллистических ракеты. В то же время, он подчеркнул ограничение систем типа Patriot: хотя они эффективны против баллистики, их поле действия по баллистической армии относительно ограничено — на десятки километров, примерно до ~25 км. Поэтому для надежного прикрытия всей территории требуется значительное количество таких систем; иначе при массированных ударах по разным направлениям полный перехват обеспечить сложно.

