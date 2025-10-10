logo_ukra

Війна з Росією Лишився останній самостійний ривок: оприлюднено вкрай несподіваний прогноз закінчення війни
Лишився останній самостійний ривок: оприлюднено вкрай несподіваний прогноз закінчення війни

На думку військового експерта Дмитра Жмайла, з часом Росія вичерпуватиме ресурси як у живій силі, так і в озброєнні, що призведе до зменшення тиску.

10 жовтня 2025, 14:00
Автор:
Клименко Елена

Виконавчий директор Українського центру безпеки й співпраці Дмитро Жмайло висловив думку з приводу поширених припущень, що війна між Росією та Україною може завершитися протягом кількох місяців або року. У розмові з "Главредом" він зауважив, що така перспектива теоретично можливі, але має суттєві обмеження.

Лишився останній самостійний ривок: оприлюднено вкрай несподіваний прогноз закінчення війни

"На початку 2024го ми, у рамках стратегічної сесії аналітиків, прогнозували, що з 2026 року Росія ймовірно продовжуватиме війну, але її тиск — як у живій силі, так і в озброєнні — поступово знижуватиметься", — зазначив Жмайло. 

Експерт підкреслив, що у жовтні 2025 року РФ вже не має контролю над Чорним морем, а озброєння на фронті практично виснажене. Основні залишки — це безпілотники-камікадзе "шахеди" і так звані "м’ясні штурми". 

Жмайло навів цікаве спостереження: через удари України по нафтовій індустрії Росії пошкоджена тилова інфраструктура, і це порушує платіжну дисципліну щодо мобілізованих. У відповідь Росія запроваджує постійний режим мобілізації (цілорічний призов), відмовившись від традиційного весняноосіннього підходу.

За його оцінкою, нинішня осінньозимова кампанія — це, швидше за все, останній самостійний ривок РФ у цьому конфлікті. У майбутньому Росія продовжуватиме агресію, але вже з ознаками поступового виснаження.

Особливою умовою подальшого перебігу війни Жмайло називає підтримку з боку Китаю — без неї, за його словами, конфлікт фактично вже міг би завершитися. І не менш важливою є роль Північної Кореї як союзника та постачальника.

Портал "Коментарі" вже писав, що у  ніч проти 10 жовтня Міністерство оборони Росії відзвітувало про черговий масований удар по території України. За їхніми словами, Збройні сили РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема ті, що, як стверджують у Москві, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом.  



