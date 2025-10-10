У Росії видали цинічний коментар жорсткого удару по українській енергетиці: деталі

У ніч проти 10 жовтня Міністерство оборони Росії відзвітувало про черговий масований удар по території України. За їхніми словами, Збройні сили РФ атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема ті, що, як стверджують у Москві, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. Російське відомство заявляє, що під час удару використовували високоточну зброю великої дальності — зокрема гіперзвукові ракети типу "Кинжал" і ударні дрони.

Фото: з відкритих джерел

У Кремлі цинічно назвали цю атаку "відповіддю" на нібито "терористичні дії Києва проти цивільної інфраструктури в Росії". Там також додали, що "всі визначені цілі були успішно уражені", не надаючи жодних доказів своїх тверджень.

На тлі цих заяв стало відомо, що удари по Україні розпочалися ще з вечора 9 жовтня. Під масованим обстрілом опинився Київ: ворог випустив по столиці рій дронів, вибухи лунали в різних районах міста. За офіційною інформацією, щонайменше 12 осіб отримали поранення.

Основною мішенню атак традиційно залишаються об'єкти критичної інфраструктури — переважно енергетичні. У Міністерстві енергетики України підтвердили, що по енергооб’єктах було завдано масованого удару.

Наразі українські енергетики працюють над усуненням наслідків ворожої атаки. Застосовуються всі доступні засоби для оперативного відновлення електропостачання та стабілізації систем, де це можливо.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "імпульс" до мирного врегулювання війни в Україні, який було закладено на саміті в Алясці, досі зберігається. Про це він розповів пропагандисту Павлову Зарубіну, стверджуючи, нібито саме через це РФ продовжує рух у напрямку миру.