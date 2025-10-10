logo

В России издали циничный комментарий жесткого удара по украинской энергетике: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В России издали циничный комментарий жесткого удара по украинской энергетике: детали

Россия массированно ударила по энергообъектам – именно они были главной целью, сообщили в Минэнерго.

10 октября 2025, 13:45
Автор:
Клименко Елена

В ночь на 10 октября Министерство обороны России отчиталось об очередном массированном ударе по территории Украины. По их словам, Вооруженные силы РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе те, которые, как утверждают в Москве, связаны с оборонно-промышленным комплексом. Российское ведомство заявляет, что при ударе использовали высокоточное оружие большой дальности — в частности, гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал" и ударные дроны.

В России издали циничный комментарий жесткого удара по украинской энергетике: детали

Фото: из открытых источников

В Кремле цинично назвали эту атаку "ответом" на якобы "террористические действия Киева против гражданской инфраструктуры в России". Там также добавили, что "все определенные цели были успешно уязвлены", не предоставляя никаких доказательств своих утверждений.

На фоне этих заявлений стало известно, что удары по Украине начались с вечера 9 октября. Под массированным обстрелом оказался Киев: враг выпустил по столице рой дронов, взрывы раздавались в разных районах города. По официальной информации, по меньшей мере 12 человек получили ранения.

Основной мишенью атак традиционно остаются объекты критической инфраструктуры – преимущественно энергетические. В Министерстве энергетики Украины подтвердили, что по энергообъектам был нанесен массированный удар.

Пока украинские энергетики работают над устранением последствий вражеской атаки. Применяются все доступные средства для оперативного восстановления электроснабжения и стабилизации систем, где это возможно.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "импульс" к мирному урегулированию войны в Украине, который был заложен на саммите в Аляске, до сих пор сохраняется. Об этом он рассказал пропагандисту Павлову Зарубину, утверждая, что именно поэтому РФ продолжает движение в направлении мира.




