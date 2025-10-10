logo

Главная Новости Общество Война с Россией Такова перспектива на столе: озвучен неожиданный прогноз срока окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Такова перспектива на столе: озвучен неожиданный прогноз срока окончания войны

По мнению военного эксперта Дмитрия Жмайла, со временем Россия будет исчерпывать ресурсы как в живой силе, так и в вооружении, что приведет к уменьшению давления.

10 октября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло высказал мнение о распространенных предположениях, что война между Россией и Украиной может завершиться в течение нескольких месяцев или года. В разговоре с "Главредом" он заметил, что такая перспектива теоретически возможны, но имеет существенные ограничения.

Такова перспектива на столе: озвучен неожиданный прогноз срока окончания войны

Фото: из открытых источников

"В начале 2024 - го мы, в рамках стратегической сессии аналитиков, прогнозировали, что с 2026 года Россия, вероятно, будет продолжать войну, но ее давление — как в живой силе, так и в вооружении — будет постепенно снижаться", — отметил Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что в октябре 2025 года у РФ уже нет контроля над Черным морем, а вооружение на фронте практически истощено. Основные остатки – это беспилотники-камикадзе "шахеды" и так называемые "мясные штурмы".

Жмайло привел интересное наблюдение: из-за ударов Украины по нефтяной индустрии России повреждена тыловая инфраструктура, и это нарушает платежную дисциплину по мобилизованным. В ответ Россия вводит постоянный режим мобилизации (круглогодичный призыв), отказавшись от традиционного весенне - осеннего подхода.

По его оценке, нынешняя осенне - зимняя кампания это, скорее всего, последний самостоятельный рывок РФ в этом конфликте. В будущем Россия будет продолжать агрессию, но уже с признаками постепенного истощения.

Особым условием дальнейшего хода войны Жмайло называет поддержку со стороны Китая — без нее, по его словам, конфликт фактически уже мог бы завершиться. И не менее важна роль Северной Кореи как союзника и поставщика.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 10 октября Министерство обороны России отчиталось об очередном массированном ударе по территории Украины. По их словам, Вооруженные силы РФ атаковали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе те, которые, как утверждают в Москве, связаны с оборонно-промышленным комплексом.



