Така перспектива на столі: озвучено неочікуваний прогноз терміну закінчення війни

Виконавчий директор Українського центру безпеки й співпраці Дмитро Жмайло висловив думку з приводу поширених припущень, що війна між Росією та Україною може завершитися протягом кількох місяців або року. У розмові з "Главредом" він зауважив, що така перспектива теоретично можливі, але має суттєві обмеження.

Фото: з відкритих джерел

"На початку 2024‑го ми, у рамках стратегічної сесії аналітиків, прогнозували, що з 2026 року Росія ймовірно продовжуватиме війну, але її тиск — як у живій силі, так і в озброєнні — поступово знижуватиметься", — зазначив Жмайло.

Експерт підкреслив, що у жовтні 2025 року РФ вже не має контролю над Чорним морем, а озброєння на фронті практично виснажене. Основні залишки — це безпілотники-камікадзе "шахеди" і так звані "м’ясні штурми".

Жмайло навів цікаве спостереження: через удари України по нафтовій індустрії Росії пошкоджена тилова інфраструктура, і це порушує платіжну дисципліну щодо мобілізованих. У відповідь Росія запроваджує постійний режим мобілізації (цілорічний призов), відмовившись від традиційного весняно‑осіннього підходу.

За його оцінкою, нинішня осінньо‑зимова кампанія — це, швидше за все, останній самостійний ривок РФ у цьому конфлікті. У майбутньому Росія продовжуватиме агресію, але вже з ознаками поступового виснаження.

Особливою умовою подальшого перебігу війни Жмайло називає підтримку з боку Китаю — без неї, за його словами, конфлікт фактично вже міг би завершитися. І не менш важливою є роль Північної Кореї як союзника та постачальника.

