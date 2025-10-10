У Повітряних силах назвали нічний удар по Україні вкрай небезпечним: деталі

Цієї ночі Росія провела комбіновану масовану атаку по території України, застосувавши одночасно різні типи ракет і безпілотників. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під ударами опинилися кілька регіонів, а головними мішенями стали об’єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури.

Фото: з відкритих джерел

"Ми маємо чергову комбіновану атаку — це означає залучення великої кількості засобів повітряного нападу різного класу: безпілотники, аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", — пояснив Ігнат.

На відміну від прицільних ударів по одній області, нинішня хвиля ударів була розпорошена по різних напрямках, торкнувшись кількох областей одночасно.

Особливістю цієї атаки стало активне застосування балістики: окрім двох аеробалістичних ракет "Кинжал", противник випустив близько 14 балістичних "Іскандер‑М" або KN‑23 з різних флангів. Загалом, за даними Ігната, по Україні було випущено понад 30 ракет і більш ніж 450 дронів різних типів, серед яких приблизно 200 — ударні "Шахеди".

Експерти фіксують, що "Шахеди" еволюціонують: замість простого косметичного маскування на них почали встановлювати камери та інші технічні удосконалення, що ускладнює їхнє виявлення й подавлення. Виявлені уламки ретельно досліджують, а результати передають партнерам для нарощування тиску, зокрема санкційного.

Ігнат також назвав досягнення оборони: цього разу вдалося перехопити один "Кинжал" і чотири балістичні ракети. Водночас він підкреслив обмеження систем типу Patriot: хоча вони ефективні проти балістики, їхнє поле дії по балістичній армії відносно обмежене — на десятки кілометрів, приблизно до ~25 км. Тому для надійного прикриття всієї території потрібна значна кількість таких систем; інакше при масованих ударах з різних напрямків повне перехоплення забезпечити складно.

