У Польщі відбудуться масштабні секретні навчання: до чого готується держава

У Польщі готуються провести масштабні секретні навчання під кодовою назвою "Країна", під час яких перевірять готовність держави до можливого початку війни.

Польща готується до війни з Росією

Як повідомляють польські медіа, йдеться про комплексну перевірку всієї системи національної оборони. У рамках навчань оцінюватимуть стратегічні плани, механізми реагування на кризові ситуації, а також рівень взаємодії між цивільними та військовими структурами.

Окрему увагу приділять виявленню слабких місць у командуванні, системах зв’язку та процедурах управління.

До участі залучать найвище керівництво держави — президента, прем’єр-міністра, членів уряду, керівників парламенту, спецслужб і військового командування.

Навчання проходитимуть у форматі стратегічної оборонної гри, під час якої моделюватимуть різні сценарії розвитку подій, зокрема ухвалення політичних рішень і можливе запровадження воєнного стану.

Водночас сценарій, дата та місце проведення залишаються засекреченими. Також не планується оприлюднення результатів навчань.

