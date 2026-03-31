logo_ukra

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Польщі відбудуться масштабні секретні навчання: до чого готується держава
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі відбудуться масштабні секретні навчання: до чого готується держава

Польща готує масштабні секретні навчання для перевірки готовності до можливого початку війни

31 березня 2026, 21:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Польщі готуються провести масштабні секретні навчання під кодовою назвою "Країна", під час яких перевірять готовність держави до можливого початку війни.

Польща готується до війни з Росією

Як повідомляють польські медіа, йдеться про комплексну перевірку всієї системи національної оборони. У рамках навчань оцінюватимуть стратегічні плани, механізми реагування на кризові ситуації, а також рівень взаємодії між цивільними та військовими структурами.

Окрему увагу приділять виявленню слабких місць у командуванні, системах зв’язку та процедурах управління.

До участі залучать найвище керівництво держави — президента, прем’єр-міністра, членів уряду, керівників парламенту, спецслужб і військового командування.

Навчання проходитимуть у форматі стратегічної оборонної гри, під час якої моделюватимуть різні сценарії розвитку подій, зокрема ухвалення політичних рішень і можливе запровадження воєнного стану.

Водночас сценарій, дата та місце проведення залишаються засекреченими. Також не планується оприлюднення результатів навчань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер Філатов різко розкритикував командування армії РФ, заявивши про системні проблеми в управлінні та відсутність якісних змін за роки війни.
За його словами, на початку повномасштабних бойових дій до армії заходили молоді, мотивовані військові з хорошою фізичною підготовкою, однак без бойового досвіду. При цьому керівництво, як він зазначає, виявилося неготовим до сучасної війни. Філатов стверджує, що за кілька років війни частина військових із нижчих ланок, які вижили, змогли зайняти командні посади на рівні батальйонів. Водночас вище керівництво, за його оцінкою, не зазнало суттєвих змін, попри втрати особового складу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rp.pl/wojsko/art44065181-karol-nawrocki-donald-tusk-i-generalowie-sprawdza-procedury-na-wypadek-wybuchu-wojny
Теги:

Новини

Всі новини