В Польше состоятся масштабные секретные учения: к чему готовится государство

Ткачова Марія
В Польше готовятся провести масштабные секретные учения под кодовым названием "Страна", в ходе которых проверят готовность государства к возможному началу войны.
Польша готовится к войне с Россией
Как сообщают польские медиа, речь идет о комплексной проверке всей системы национальной обороны. В рамках учений будут оцениваться стратегические планы, механизмы реагирования на кризисные ситуации, а также уровень взаимодействия между гражданскими и военными структурами.
Отдельное внимание будет уделено выявлению слабых мест в командовании, системах связи и процедурах управления.
К участию привлекут высшее руководство государства – президента, премьер-министра, членов правительства, руководителей парламента, спецслужб и военного командования.
Обучение будет проходить в формате стратегической оборонной игры, во время которой будут моделировать различные сценарии развития событий, в частности, принятие политических решений и возможное введение военного положения.
В то же время, сценарий, дата и место проведения остаются засекреченными. Также не планируется обнародовать результаты учений.