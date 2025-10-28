У Покровську вже йдуть бої у міській забудові: як "викурюють" ворога

З Покровська дедалі частіше приходять тривожні новини. Військові підтверджують, що ситуація в самому Покровську стає все більш загостреною. Де вже точаться бої? Як "викурюють" ворога у Покровську? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

План полягав у двовекторному наступі

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук в ефірі "Ранок.LIVE" заявив, що в Покровську вже йдуть бойові зіткнення в міській забудові. Російське командування, не досягнувши мети оточення, змінило тактику та перейшло до методики просочування.

За словами Лакійчука, первісною ціллю противника була спроба охопити Покровськ і створити кільце навколо Покровсько–Мирноградської агломерації — завдання, яке, за його оцінкою, ставило перед собою 51-ша армія. План полягав у двохвекторному наступі: одночасний прорив на північ у напрямку Дружківки, де ворог намагався створити просування, і наступні дії на півдні та південному заході, де підрозділи чекали результатів першої операції. Однак цей задум так і не був реалізований, тож у відповідь на невдачу противник змінив спосіб ведення бою.

Експерт додав, що через це російське командування вирішило не дочекатися завершення оточення, а повернутися до "лобових" штурмів. Наразі, за його словами, три російські армії ведуть наступ на Покровсько-Мирноградську агломерацію, але атаки здійснюються методом просочування.

Лакійчук пояснив суть тактики: росіяни враховують особливості української оборони.

"Росіяни враховують у своїй тактиці особливості нашої оборони, рідкої оборони, між якими групи російських загарбників 2-3-4 просочуються в тил, намагаються закріпитися в будівлях, ну і таким чином виходить, що за нашою обороною з'являються росіяни. Так, тактика досить ефективна", — зазначив Лакійчук.

У Покровську вже є росіяни, але не можна сказати, що вони закріпилися там

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло заявив в ефірі телемарафону, що ситуація у Покровську Донецької області важка, російські окупанти збільшили чисельність своїх військ біля міста, але не можна сказати, що вони десь у місті закріпились.

"Ситуація у Покровську справді важка, вона погіршилася останнім часом", — зазначив експерт.

За його словами, заяви росіян, що в районі Покровська оточений 31 український батальйон, є нісенітницею.

"Росіяни там збільшили чисельність — там була 51-ша армія, не витягнула, то додали 8-му армію, а зараз перекинули з Новопавлівського напрямку ще 2-гу армію, яка заходить із західної і південної частини. Тобто співвідношення сил нереалістичне – десь в 6-10 разів росіян більше" , — зазначив експерт.

За його словами, у місті вже є росіяни, але не можна сказати, що вони там закріпились. При цьому додав, що на околицях Покровська багато окупантів. Це ДРГ, які рухалися по 2-3 особи, які проповзали між нашими позиціями. Це сталося через те, що ми маємо дуже мало піхотних підрозділів.

