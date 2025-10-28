В Покровске уже идут бои в городской застройке: как "выкуривают" врага

С Покровска все чаще и чаще приходят тревожные новости. Военные подтверждают, что ситуация в самом Покровске становится все более обостренной. Где уже идут бои? Как "выкуривают" врага в Покровске? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

План заключался в двухвекторном наступлении

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире "Ранок.LIVE" заявил, что в Покровске уже идут боевые столкновения в городской застройке. Российское командование, не достигнув цели окружения, изменило тактику и перешло к методике просачивания.

По словам Лакийчука, первоначальной целью противника была попытка охватить Покровск и создать кольцо вокруг Покровско-Мирноградской агломерации – задача, которую, по его оценке, ставила перед собой 51-я армия. План заключался в двухвекторном наступлении: одновременный прорыв на север в направлении Дружковки, где враг пытался создать продвижение, и последующие действия на юге и юго-западе, где подразделения ждали результатов первой операции. Однако этот замысел так и не был реализован, поэтому в ответ на неудачу противник изменил способ ведения боя.

Эксперт добавил, что из-за этого российское командование решило не дождаться завершения окружения, а вернуться к "лобовым" штурмам. Сейчас, по его словам, три российские армии ведут наступление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, но атаки осуществляются методом просачивания.

Лакийчук объяснил суть этой тактики: россияне учитывают особенности украинской обороны.

"Россияне учитывают в своей тактике особенности нашей обороны, жиденькой обороны, между которыми группы российских захватчиков 2-3-4 просачиваются в тыл, пытаются закрепиться в зданиях, ну и таким образом получается, что позади нашей обороны появляются россияне. Да, тактика достаточно эффективная", — отметил Лакийчук.

В Покровске уже есть россияне, но нельзя сказать, что они там закрепились

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире телемарафона, что ситуация в Покровске Донецкой области тяжелая, российские оккупанты увеличили численность своих войск возле города, но нельзя сказать, что они где-то в городе закрепились.

"Ситуация в Покровске действительно тяжелая, она ухудшилась в последнее время", — отметил эксперт.

По его словам, заявления россиян, что в районе Покровска окружен 31 украинский батальон, являются чушью.

"Россияне там увеличили численность — там была 51-я армия, не вытянула, то добавили 8-ю армию, а сейчас перебросили с Новопавловского направления еще 2-ю армию, которая заходит с западной и южной части. То есть соотношение сил нереалистичное — где-то в 6-10 раз россиян больше", — отметил он.

По его словам, в городе уже есть россияне, но нельзя сказать, что они там закрепились. При этом добавил, что на окраинах Покровска оккупантов много. Это ДРГ, которые двигались по 2-3 человека, которые проползали между нашими позициями. Это произошло из-за того, что у нас очень мало пехотных подразделений.

