У Покровськ просочується все більше росіян: у ДШВ назвали нову причину

Українські захисники продовжують стримувати супротивника, проте погодні умови наразі більше грають на боці агресора. Туман ускладнює оборону Покровська на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні Telegram 7-го корпусу ДШВ.
Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел
Військові зазначили, що туман обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати супротивника.
Окупаційні війська у свою чергу намагаються використати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.
У той же час підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, незважаючи на несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневу поразку російських груп.
Також у 7-му корпусі ДШВ показали відео, наскільки складно виявляти та ліквідувати супротивника.
