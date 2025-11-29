У Покровськ просочується все більше росіян: у ДШВ назвали нову причину

Українські захисники продовжують стримувати супротивника, проте погодні умови наразі більше грають на боці агресора. Туман ускладнює оборону Покровська на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні Telegram 7-го корпусу ДШВ.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"У зв'язку з погіршенням погодних умов оборонну операцію в Покровську утруднено. Щільний туман, який тримався над містом протягом усієї вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки", — йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що туман обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати супротивника.

Окупаційні війська у свою чергу намагаються використати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.

"За несприятливих погодних умов противник має можливість заводити у місто більше особового складу", — пояснили військові.

У той же час підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ, незважаючи на несприятливі погодні умови, не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневу поразку російських груп.

"За 27-28 листопада українські військові в Покровську знищили 29 окупантів, ще 9 — поранено. Більшість противників ліквідовано у стрілецьких боях", — сказано у замітці.

Також у 7-му корпусі ДШВ показали відео, наскільки складно виявляти та ліквідувати супротивника.

Читайте на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.