В Покровск просачиваются все больше россиян: в ДШВ назвали новую причину

Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают сдерживать противника, однако погодные условия теперь больше играют на стороне агрессора. Туман затрудняет оборону Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Военные отметили, что туман ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника.
Оккупационные войска в свою очередь пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.
В то же время подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение российских групп.
Также в 7-ом корпусе ДШВ показали видео, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника.
