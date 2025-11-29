logo

В Покровск просачиваются все больше россиян: в ДШВ назвали новую причину
commentss НОВОСТИ Все новости

В Покровск просачиваются все больше россиян: в ДШВ назвали новую причину

Военные отметили, туман сейчас играет не на стороне Украины в этой войне

29 ноября 2025, 18:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники продолжают сдерживать противника, однако погодные условия теперь больше играют на стороне агрессора. Туман затрудняет оборону Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Telegram 7-го корпуса ДШВ.

В Покровск просачиваются все больше россиян: в ДШВ назвали новую причину

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

"В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что туман ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника.

Оккупационные войска в свою очередь пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.

"При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", — пояснили военные.

В то же время подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение российских групп.

"За 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 — ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях", — сказано в заметке.

Также в 7-ом корпусе ДШВ показали видео, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.



Источник: https://t.me/corps7DSHV/837
