У Пермі страшна паніка: дрони жорстко влучили в один із найсучасніших НПЗ Росії

Вранці 21 серпня російська Перм зазнала атаки безпілотників. Однією з головних цілей, за попередньою інформацією, став нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — велике підприємство російської нафтової промисловості.

Атака дронів на Росію. Фото: з відкритих джерел

Про атаку повідомляли місцеві медіа та Telegram-канали. Жителі Пермі чули вибухи, а в місті лунали сигнали повітряної тривоги. У регіональному міністерстві територіальної безпеки заявили, що в Пермському краї тривають заходи з відбиття атаки безпілотників.

Через загрозу дронів уранці також обмежили роботу аеропорту Пермі "Велике Савіно". Росавіація повідомила про тимчасову заборону на прийом та відправлення літаків. Такі обмеження запроваджують у Росії під час атак БпЛА для забезпечення безпеки цивільної авіації.

Невдовзі після повідомлень про вибухи в мережі з'явилися відео з наслідками атаки. На кадрах видно величезний стовп густого диму, який здіймається над територією промислового об'єкта. OSINT-аналітики припустили, що удару міг зазнати саме НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Це одне з найбільших і технологічно оснащених нафтопереробних підприємств Росії. Завод здатен переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти щороку. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Його робота має значення не лише для Пермського краю, а й для забезпечення російського внутрішнього ринку та експорту.

"Пермнефтеоргсинтез" уже ставав ціллю атак безпілотників. Зокрема, після удару 7 травня на підприємстві повідомлялося про масштабну пожежу, внаслідок якої згоріли шість із десяти паливних резервуарів.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська вночі 21 серпня завдали масованого удару безпілотниками по Сумській області. Під атакою опинилися Суми та Конотоп. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, є постраждалі.