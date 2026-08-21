Сумщина пережила пекельну ніч: два міста у тотальному вогні, є руйнування і поранені

Російські війська вночі 21 серпня завдали масованого удару безпілотниками по Сумській області. Під атакою опинилися Суми та Конотоп. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, є постраждалі.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, російські військові почали атакувати Конотоп ще ввечері 20 серпня. Для ударів, за попередніми даними, ворог використав безпілотники реактивного типу.

У місті зафіксували три прицільні удари по житловому сектору. Попри серйозність атаки, за інформацією місцевої влади, загиблих і травмованих у Конотопі не було.

Пізніше під удар потрапили Суми. Після першої години ночі в місті пролунала серія вибухів. Російські безпілотники атакували об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок нічної атаки зафіксували влучання на чотирьох локаціях. Один із найсерйозніших ударів припав на Ковпаківський район.

Там російський безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Споруда зазнала масштабних руйнувань, а на місці прильоту спалахнула пожежа. Загоряння також виникли в інших районах міста.

За попередніми даними, внаслідок атаки по Сумах щонайменше двоє людей отримали поранення. Інформація про масштаби пошкоджень та кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях ударів, ліквідовують наслідки російської атаки та допомагають мешканцям пошкоджених будинків.

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