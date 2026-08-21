logo_ukra

BTC/USD

75377

ETH/USD

2362.51

USD/UAH

44.61

EUR/UAH

52.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сумщина пережила пекельну ніч: два міста у тотальному вогні, є руйнування і поранені
commentss НОВИНИ Всі новини

Сумщина пережила пекельну ніч: два міста у тотальному вогні, є руйнування і поранені

Російські безпілотники вночі атакували Суми та Конотоп. Унаслідок влучань у житлові будинки й цивільну інфраструктуру виникли пожежі, є постраждалі

21 серпня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська вночі 21 серпня завдали масованого удару безпілотниками по Сумській області. Під атакою опинилися Суми та Конотоп. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, є постраждалі.

Сумщина пережила пекельну ніч: два міста у тотальному вогні, є руйнування і поранені

Фото: з відкритих джерел

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, російські військові почали атакувати Конотоп ще ввечері 20 серпня. Для ударів, за попередніми даними, ворог використав безпілотники реактивного типу.

У місті зафіксували три прицільні удари по житловому сектору. Попри серйозність атаки, за інформацією місцевої влади, загиблих і травмованих у Конотопі не було.

Пізніше під удар потрапили Суми. Після першої години ночі в місті пролунала серія вибухів. Російські безпілотники атакували об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

Керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що внаслідок нічної атаки зафіксували влучання на чотирьох локаціях. Один із найсерйозніших ударів припав на Ковпаківський район. 

Там російський безпілотник влучив у двоповерховий житловий будинок. Споруда зазнала масштабних руйнувань, а на місці прильоту спалахнула пожежа. Загоряння також виникли в інших районах міста.

За попередніми даними, внаслідок атаки по Сумах щонайменше двоє людей отримали поранення. Інформація про масштаби пошкоджень та кількість постраждалих уточнюється.

Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях ударів, ліквідовують наслідки російської атаки та допомагають мешканцям пошкоджених будинків.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вважає помилковою стриману інформаційну політику влади напередодні повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, керівництво країни було змушене балансувати між необхідністю підготувати армію та ризиком спровокувати масштабну паніку серед населення. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини