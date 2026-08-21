Сумщина пережила адскую ночь: два города в тотальном огне, есть разрушения и ранены

Российские войска ночью 21 августа нанесли массированный удар беспилотникам по Сумской области. Под атакой оказались Сумы и Конотоп. В результате попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, возникли пожары, пострадали.

Фото: из открытых источников

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, российские военные начали атаковать Конотоп еще вечером 20 августа. Для ударов по предварительным данным враг использовал беспилотники реактивного типа.

В городе зафиксировали три прицельные удара по жилому сектору. Несмотря на серьезность атаки, по информации местных властей, погибших и травмированных в Конотопе не было.

Позже под удар попали Сумы. После часа ночи в городе прозвучала серия взрывов. Российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилищную застройку.

Руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в результате ночной атаки зафиксировали попадание на четырех локациях. Один из самых серьезных ударов пришелся на Ковпаковский район.

Там российский беспилотник попал в двухэтажный жилой дом. Сооружение потерпело масштабные разрушения, а на месте прилета вспыхнул пожар. Возгорание также возникло в других районах города.

По предварительным данным, в результате атаки по Сумам по меньшей мере два человека получили ранения. Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших уточняется.

Спасатели и коммунальные службы работают на местах ушибов, ликвидируют последствия российской атаки и помогают жителям поврежденных домов.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не считает ошибочной сдержанную информационную политику власти накануне полномасштабного вторжения России. По его словам, руководство страны вынуждено было балансировать между необходимостью подготовить армию и риском спровоцировать масштабную панику среди населения.