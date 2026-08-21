В Перми страшная паника: дроны жестко попали в один из самых современных НПЗ России

Утром 21 августа российская Пермь подверглась атаке беспилотников. Одной из главных целей, по предварительной информации, стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" — крупное предприятие российской нефтяной промышленности.

Атака дронов на РОссию. Фото: из открытых источников

Об атаке сообщали местные медиа и Telegram-каналы. Жители Перми слышали взрывы, а в городе раздавались сигналы воздушной тревоги. В региональном министерстве территориальной безопасности заявили, что в Пермском крае продолжаются меры по отражению атаки беспилотников.

Из-за угрозы дронов утром также ограничили работу аэропорта Перми "Большое Савино". Росавиация сообщила о временном запрете на прием и отправку самолетов. Такие ограничения вводятся в России во время атак БПЛА для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Вскоре после сообщений о взрывах в сети появилось видео с последствиями атаки. На кадрах виден огромный столб густого дыма, возвышающийся над территорией промышленного объекта. OSINT-аналитики предположили, что удар мог понести именно НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Это одно из самых крупных и технологически оснащенных нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод способен перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти каждый год. Предприятие производит бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую нефтепродукцию. Его работа имеет значение не только для Пермского края, но и для обеспечения российского внутреннего рынка и экспорта.

"Пермнефтеоргсинтез" уже становился целью атак беспилотников. В частности, после удара 7 мая на предприятии сообщалось о масштабном пожаре, в результате которого сгорели шесть из десяти топливных резервуаров.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска ночью 21 августа нанесли массированный удар беспилотникам по Сумской области. Под атакой оказались Сумы и Конотоп. В результате попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, возникли пожары, пострадали.