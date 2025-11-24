У переговорах з РФ є одна величезна проблема: озвучено тривожне застереження

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Швеції назвав головним викликом мирних переговорів із Росією вимогу президента РФ Володимира Путіна юридично визнати території, які Москва захопила силою. Про це повідомляє BBC.

"Це порушить принцип територіальної цілісності та суверенітету", — підкреслив Зеленський, наголосивши, що кордони не можна змінювати силою.

Президент також закликав міжнародне співтовариство не зупиняти тиск на Росію, оскільки кремлівський режим продовжує вбивати людей. Володимир Зеленський переконаний, що надання Москві права силою привласнювати українські землі створить небезпечний прецедент, що може мати наслідки для всієї світової системи безпеки.

Зеленський нагадав, що міжнародне право однозначно визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Анексія Криму у 2014 році та окупація низки інших українських регіонів є прямим порушенням цих принципів, і ідея мирного врегулювання, яка могла б "нагородити" Москву за агресію, є неприйнятною.

Президент також прокоментував переговори зі Сполученими Штатами та іншими партнерами. За його словами, Україна перебуває у "критичному моменті", коли медіа створюють великий інформаційний шум і політичний тиск. Водночас Київ активно працює з США, європейськими країнами та іншими державами для завершення війни та забезпечення справжньої безпеки.

