Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Швеции, назвал главным вызовом мирных переговоров с Россией требование президента РФ Владимира Путина юридически признать территории, которые Москва захватила силой. Об этом сообщает BBC.

Фото: из открытых источников

"Это нарушит принцип территориальной целостности и суверенитета", — подчеркнул Зеленский, подчеркнув, что границы нельзя менять силой.

Президент также призвал международное сообщество не останавливать давление на Россию, поскольку кремлевский режим продолжает убивать людей. Владимир Зеленский убежден, что предоставление Москве права силой присваивать украинские земли создаст опасный прецедент, что может иметь последствия для всей мировой системы безопасности.

Зеленский напомнил, что международное право однозначно признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Анексия Крыма в 2014 году и оккупация ряда других украинских регионов является прямым нарушением этих принципов, и идея мирного урегулирования, которая могла бы "наградить" Москву за агрессию, неприемлема.

Президент также прокомментировал переговоры с США и другими партнерами. По его словам, Украина находится в "критическом моменте", когда СМИ создают большой информационный шум и политическое давление. В то же время, Киев активно работает с США, европейскими странами и другими государствами для завершения войны и обеспечения настоящей безопасности.

Как уже писали "Комментарии", кремлевский правитель Владимир Путин при наличии договоренностей способен прекратить обстрелы и наступательные действия в Украине буквально в течение суток. В то же время, локальные нарушения перемирия могут продолжаться еще долго. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.