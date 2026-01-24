logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну, вказавши на важливий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

У ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну, вказавши на важливий нюанс

Цього тижня, зокрема цієї ночі, ворог застосовував засоби поразки "Циркони" - великі протикорабельні крилаті ракети

24 січня 2026, 14:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Країна-агресор почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 виробництва. В офісі президента показали уламки нової ракети Х-101. Про це йдеться у посту на Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

У ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну, вказавши на важливий нюанс

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

"Цього тижня, зокрема цієї ночі, ворог застосовував засоби поразки "Циркони" — великі протикорабельні крилаті ракети", — зазначив Власюк.

Чиновник пояснив, що Х-101 – це стандартні крилаті, але 2026 виготовлення.                     

Х-32 – нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використали для удару по Києву.

А ось РМ-48У – це балістичні ракети із С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.                                          

"Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково – не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року вже завтра знатимемо основні компоненти", — додав Власюк.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 24 січня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Зафіксовано потрапляння у трьох районах, відомо про щонайменше один загиблий та трьох постраждалих у тяжкому стані.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Україні внаслідок нового масованого удару країни-агресора по енергетичній інфраструктурі 24 січня знеструмлено споживачів у Києві та Київщині, Чернігівщині та Харківщині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомили у Міненерго.

У ОП показали ”свіжі” ракети, якими РФ атакує Україну, вказавши на важливий нюанс - фото 2




Джерело: https://www.facebook.com/100006142603760/posts/4145480918999954/?rdid=k2Nc3jrWuSwBfjqV#
