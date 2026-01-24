У ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну, вказавши на важливий нюанс

Країна-агресор почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 виробництва. В офісі президента показали уламки нової ракети Х-101. Про це йдеться у посту на Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

"Цього тижня, зокрема цієї ночі, ворог застосовував засоби поразки "Циркони" — великі протикорабельні крилаті ракети", — зазначив Власюк.

Чиновник пояснив, що Х-101 – це стандартні крилаті, але 2026 виготовлення.

Х-32 – нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використали для удару по Києву.

А ось РМ-48У – це балістичні ракети із С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.

"Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково – не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року вже завтра знатимемо основні компоненти", — додав Власюк.

