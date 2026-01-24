В ОП показали "свежие" ракеты, которыми РФ атакует Украину, указав на важный нюанс

Страна-агрессор начала использовать для ударов по Украине ракеты 2026 года производства. В Офисе президента показали обломки новой ракеты Х-101. Об этом говорится в посте на Facebook уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"На этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения "Цирконы" — большие противокорабельные крылатые ракеты", — отметил Власюк.

Чиновник пояснил, что Х-101 – это стандартные крылатые, но 2026 года изготовления.

Х-32 — новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые россияне впервые использовали для удара по Киеву.

А вот РМ-48У – это баллистические ракеты с С-400 на базе учебных ракет-мишеней.

"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", — добавил Власюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 января российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о по меньшей мере одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине в результате нового массированного удара страны-агрессора по энергетической инфраструктуре 24 января обесточены потребители в Киеве и Киевщине, Черниговщине и Харьковщине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минэнерго.