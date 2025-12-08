Відомий експерт із російської зовнішньої політики Олександр Габуєв, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, переконаний, що час працює проти лідера Кремля Володимира Путіна. За його розрахунками, у Москви залишилося грошей лише на 12-18 місяців війни.

У Німеччині порахували, на скільки Путіну вистачить грошей воювати

"Додаткові санкції могли б скоротити цей термін", — заявив Габуєв в інтерв'ю виданню Handelsblatt.

Габуєв пояснює: хоча президент США Дональд Трамп і хоче закінчення війни, тиску на Путіна він поки що практично не чинить: "Тому росіяни вважають, що у них є ще час і що переговори можна далі затягувати". Путін, як і раніше, наполягає на "надзвичайно далекосяжних вимогах", від яких він не збирається відмовлятися.

Тобто щоб зробити війну для Путіна фінансово непосильною, санкції, на думку експерта, потрібно додатково посилити, а вже вжиті заходи вживати набагато суворіше. Наприклад, Китаю, Індії чи ОАЕ більше не можна дозволяти безкарно обходити санкції та закуповувати російську нафту:

"Це має відбуватися щодня та дуже послідовно. Нині цього явно недостатньо".

Якщо одночасно і Україна продовжуватиме отримувати зброю та фінансову підтримку, то, за словами Габуєва, термін війни можна скоротити до менш ніж 18 місяців.

Німецький військовий експерт Карло Масала висловився у розмові з BILD набагато менш оптимістично:

"До таких прогнозів, де називаються конкретні терміни, я ставлюся вкрай обережно. Зараз ніхто не може з упевненістю сказати, які фінансові та політичні резерви Росія ще може мобілізувати чи захоче мобілізувати".

