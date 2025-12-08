logo

В Германии посчитали, на сколько Путину хватит денег воевать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии посчитали, на сколько Путину хватит денег воевать

Еще 18 месяцев войны Путин сможет воевать, считают в Германии

8 декабря 2025, 17:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известный эксперт по российской внешней политике Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, убежден, что время работает против лидера Кремля Владимира Путина. По его расчетам, у Москвы осталось денег всего на 12-18 месяцев войны.

"Дополнительные санкции могли бы сократить этот срок", – заявил Габуев в интервью изданию Handelsblatt.

Габуев объясняет: хотя президент США Дональд Трамп и хочет окончания войны, давления на Путина он пока практически не оказывает: "Поэтому россияне считают, что у них еще есть время и что переговоры можно дальше затягивать". Путин по-прежнему настаивает на "чрезвычайно далеко идущих требованиях", от которых он не собирается отказываться.

То есть, чтобы сделать войну для Путина финансово непосильной, санкции, по мнению эксперта, нужно дополнительно усилить, а уже принятые меры принимать гораздо строже. К примеру, Китаю, Индии или ОАЭ больше нельзя позволять безнаказанно обходить санкции и закупать российскую нефть:

"Это должно происходить каждый день и очень последовательно. Сейчас этого очевидно недостаточно" .

Если одновременно и Украина будет продолжать получать оружие и финансовую поддержку, то, по словам Габуева, срок войны можно сократить до менее 18 месяцев.

Немецкий военный эксперт Карло Масала высказался в разговоре с BILD гораздо менее оптимистично:

"К таким прогнозам, где называются конкретные сроки, я отношусь крайне осторожно. Сейчас никто не может с уверенностью сказать, какие финансовые и политические резервы Россия может мобилизовать или захочет мобилизовать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский сделал заявление о территориях: переговоры зашли в тупик.



