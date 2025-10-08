Російські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію, що нібито "у Німеччині розповсюджують листівки, що закликають німців приєднуватися до інтернаціонального легіону ЗСУ з закликом "взяти реванш проти росіян". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

«У Німеччині німців закликають приєднуватися до ЗСУ, щоб взяти «реванш» у росіян»: що відомо

Насправді: у пресслужбі Міжнародного Легіону оборони України наголосили, що не мають жодного стосунку до створення, розповсюдження чи просування цих листівок, пишуть StopFake.

Видання Berliner Zeitung, яке повідомило про поширення таких листівок, вже неодноразово зазнавало критики через недостатню перевірку опублікованого контенту та коментарів.

"Примітно, що листівки з’явилися лише в одному районі і містили відверто пропагандистське послання з апеляцією до "почуття реваншу". Все це виглядає як навмисна провокація, мета якої – дискредитувати Україну та Міжнародний Легіон", – наголошують у Центрі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

У матеріалах кремлівських медіа стверджується, що українські військові "використовують житлові квартали як укриття", а місцеві жителі буцімто "самі повідомляють" російським окупантам відповідні адреси. Таким чином ворог намагається створити ілюзію, що російські війська не винні у руйнуванні міст — мовляв, вони лише "реагують на прохання місцевих".