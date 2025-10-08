logo

«В Германии немцев призывают присоединяться к ВСУ, чтобы взять «реванш» у россиян»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«В Германии немцев призывают присоединяться к ВСУ, чтобы взять «реванш» у россиян»: что известно

Российская пропаганда пробивает очередное дно и снова манипулирует на теме Второй мировой

8 октября 2025, 16:53
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию, что якобы "в Германии распространяют листовки, призывающие немцев присоединяться к интернациональному легиону ВСУ с призывом "взять реванш против россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле: в пресс-службе Международного Легиона обороны Украины подчеркнули, что не имеют никакого отношения к созданию, распространению или продвижению этих листовок, пишут StopFake.

Издание Berliner Zeitung, которое сообщило о распространении таких листовок, уже неоднократно подвергалось критике из-за недостаточной проверки опубликованного контента и комментариев.

"Примечательно, что листовки появились только в одном районе и содержали откровенно пропагандистское послание с апелляцией к "чувству реванша". Все это выглядит как намеренная провокация, цель которой – дискредитировать Украину и Международный Легион", – подчеркивают в Центре.

«В Германии немцев призывают присоединяться к ВСУ, чтобы взять «реванш» у россиян»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда в очередной раз пытается оправдать террористические удары по украинским городам, распространяя ложь о якобы военных ВСУ, которые "прячутся в жилых домах" в Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В материалах кремлевских медиа утверждается, что украинские военные "используют жилые кварталы как укрытие", а местные жители якобы "сами сообщают" российским оккупантам соответствующие адреса. Таким образом, враг пытается создать иллюзию, что российские войска не виноваты в разрушении городов — мол, они лишь "реагируют на просьбы местных".



