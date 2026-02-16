У НАТО визнали велику помилку щодо війни в Україні

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Альянс припустився "великої помилки", не надавши Україні достатньої військової допомоги після початку російської агресії у 2014 році.

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг в інтерв’ю DW заявив, що союзники по НАТО мали б раніше підтримувати Україну, коли Росія вперше окупувала українські землі у 2014 році, а не лише після повномасштабного вторгнення 2022 року.

"Великою помилкою було не надати Україні допомоги раніше, це слід було зробити у 2014 році. Якби ми це зробили, думаю, сьогодні українці контролювали б більше своєї території. І, можливо, ми навіть змогли б запобігти повномасштабному вторгненню, якби озброювали й навчали їх у 2014–2022 роках", — вважає Столтенберг.

Ексгенсек НАТО підкреслив, що після 2022 року підтримка стала безпрецедентною, однак цього могло бути недостатньо на початковому етапі війни Росії проти України.

"Союзники НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, але велика помилка не надати більше підтримки раніше… Чи помиляємось ми сьогодні? Думаю, сьогодні треба робити більше. Якщо ми й надалі підтримуватимемо…, то перемога України цілком досяжна", — сказав Столтенберг.

Єнс Столтенберг — впливовий норвезький політик та економіст, який з 2014 по 2024 роки обіймав посаду генерального секретаря НАТО. До своєї міжнародної каденції він двічі очолював уряд Норвегії на посаді прем'єр-міністра, де здобув репутацію майстра політичних компромісів. Для України він став ключовим союзником, оскільки послідовно виступав за надання військової допомоги та зміцнення східного флангу Альянсу після початку російської агресії.

