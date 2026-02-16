В НАТО признали большую ошибку в войне в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс допустил "большую ошибку", не предоставив Украине достаточной военной помощи после начала российской агрессии в 2014 году.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг в интервью DW заявил, что союзники по НАТО должны были раньше поддерживать Украину, когда Россия впервые оккупировала украинские земли в 2014 году, а не только после полномасштабного вторжения 2022 года.

"Большой ошибкой было не оказать Украине помощь раньше, это нужно было сделать в 2014 году. Если бы мы это сделали, думаю, сегодня бы украинцы контролировали больше своей территории. И, возможно, мы даже смогли бы предотвратить полномасштабное вторжение, если бы вооружали и обучали их в 2014–2022 годах", — считает Столтенберг.

Экс-генсек НАТО подчеркнул, что после 2022 года поддержка стала беспрецедентной, однако этого могло быть недостаточно на начальном этапе войны России против Украины.

"Союзники НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, но большая ошибка не оказать больше поддержки раньше… ошибаемся ли мы сегодня? Думаю, сегодня нужно делать больше. Если мы и дальше будем поддерживать…, то победа Украины вполне достижима", — сказал Столтенберг.

Йенс Столтенберг — влиятельный норвежский политик и экономист, занимавший с 2014 по 2024 годы пост генерального секретаря НАТО. До своей международной каденции он дважды возглавлял правительство Норвегии в должности премьер-министра, где завоевал репутацию мастера политических компромиссов. Для Украины он стал ключевым союзником, поскольку последовательно выступал за оказание военной помощи и укрепление восточного фланга Североатлантического союза после начала российской агрессии.

