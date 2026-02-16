Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянс допустил "большую ошибку", не предоставив Украине достаточной военной помощи после начала российской агрессии в 2014 году.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Йенс Столтенберг в интервью DW заявил, что союзники по НАТО должны были раньше поддерживать Украину, когда Россия впервые оккупировала украинские земли в 2014 году, а не только после полномасштабного вторжения 2022 года.
Экс-генсек НАТО подчеркнул, что после 2022 года поддержка стала беспрецедентной, однако этого могло быть недостаточно на начальном этапе войны России против Украины.
Йенс Столтенберг — влиятельный норвежский политик и экономист, занимавший с 2014 по 2024 годы пост генерального секретаря НАТО. До своей международной каденции он дважды возглавлял правительство Норвегии в должности премьер-министра, где завоевал репутацию мастера политических компромиссов. Для Украины он стал ключевым союзником, поскольку последовательно выступал за оказание военной помощи и укрепление восточного фланга Североатлантического союза после начала российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о большой ошибке, которую совершила Украина и мир.
Также "Комментарии" писали, что глава НАТО Марк Рютте рассказал, что ему сказал пес Патрон в Украине.