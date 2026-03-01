“У нас гниють руки”: нове перехоплення ГУР шокує всіх

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення розмови російських військовослужбовців, у якому зафіксовано скарги на тяжкі поранення та обмороження.

Як командири рф ставляться до своїх солдатів

На записі один із російських піхотинців повідомляє про серйозні ураження кінцівок. Він говорить, що руки обморожені, рани потребують перев’язки, а без належної допомоги починається нагноєння. Військовий висловлює побоювання втратити кінцівку та просить надати можливість отримати медичну допомогу.

Попри це, у відповідь командир, згідно з перехопленням, наказує підлеглим повертатися на позиції та виконувати поставлене завдання, використовуючи нецензурну лексику. Про надання медичної допомоги чи евакуацію мова не йде.

У розвідці зазначають, що перехоплення демонструє системні проблеми з медичним забезпеченням та ставленням до особового складу у російських підрозділах. За словами військового на записі, відсутність належної обробки ран може призвести до тяжких ускладнень, включно з ампутацією.

Українська сторона вкотре нагадала про можливість добровільної здачі в полон для російських військових через проєкт “Хочу жить”.

Російська сторона офіційно не коментувала оприлюднене перехоплення.

Нагадуємо, раніше портал "Коменатрі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку російські підрозділи опинилися у складному становищі через проблеми з логістикою та постачанням. Про це повідомив Центр вивчення окупації, посилаючись на відео бійців полку “Скеля”.

За наявною інформацією, російські військові змушені переховуватися у напівзруйнованих будівлях, підвалах та імпровізованих укриттях через нестачу води, їжі та медикаментів. У матеріалі зазначається, що через порушення постачання підрозділи фактично ізольовані та перебувають у стані виснаження.

