"У нас гниют руки": новый перехват ГУР шокирует всех

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора российских военнослужащих, в котором зафиксированы жалобы на тяжелые ранения и обморожения.

Как командиры России относятся к своим солдатам

На записи один из российских пехотинцев сообщает о серьезных поражениях конечностей. Он говорит, что руки обморожены, раны нуждаются в перевязке, а без должной помощи начинается нагноение. Военный выражает опасение потерять концовку и просит предоставить возможность получить медицинскую помощь.

Несмотря на это, в ответ командир согласно перехвату приказывает подчиненным возвращаться на позиции и выполнять поставленную задачу, используя нецензурную лексику. О предоставлении медицинской помощи или эвакуации речь не идет.

В разведке отмечают, что перехват демонстрирует системные проблемы с медицинским обеспечением и отношением к личному составу в российских подразделениях. По словам военного на записи, отсутствие должной обработки ран может привести к тяжелым осложнениям, включая ампутацию.

Украинская сторона еще раз напомнила о возможности добровольной сдачи в плен для российских военных через проект "Хочу жить".

Российская сторона официально не комментировала обнародованный перехват.

Напомним, ранее портал "Коменатри" сообщал о том, что на Покровском направлении российские подразделения оказались в сложном положении из-за проблем с логистикой и поставками. Об этом сообщил Центр изучения оккупации, ссылаясь на видео бойцов полка "Скала".

По имеющейся информации, российские военные вынуждены скрываться в полуразрушенных зданиях, подвалах и импровизированных укрытиях из-за нехватки воды, еды и медикаментов. В материале отмечается, что из-за нарушения поставок подразделения фактически изолированы и находятся в состоянии истощения.

