"У нас гниют руки": новый перехват ГУР шокирует всех

Ткачова Марія
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват разговора российских военнослужащих, в котором зафиксированы жалобы на тяжелые ранения и обморожения.
Как командиры России относятся к своим солдатам
На записи один из российских пехотинцев сообщает о серьезных поражениях конечностей. Он говорит, что руки обморожены, раны нуждаются в перевязке, а без должной помощи начинается нагноение. Военный выражает опасение потерять концовку и просит предоставить возможность получить медицинскую помощь.
Несмотря на это, в ответ командир согласно перехвату приказывает подчиненным возвращаться на позиции и выполнять поставленную задачу, используя нецензурную лексику. О предоставлении медицинской помощи или эвакуации речь не идет.
В разведке отмечают, что перехват демонстрирует системные проблемы с медицинским обеспечением и отношением к личному составу в российских подразделениях. По словам военного на записи, отсутствие должной обработки ран может привести к тяжелым осложнениям, включая ампутацию.
Украинская сторона еще раз напомнила о возможности добровольной сдачи в плен для российских военных через проект "Хочу жить".
Российская сторона официально не комментировала обнародованный перехват.