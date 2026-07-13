logo_ukra

BTC/USD

63139

ETH/USD

1788.36

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "У нас є чим відповісти": Зеленського присоромили через бездіяльність на фоні атак РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

"У нас є чим відповісти": Зеленського присоромили через бездіяльність на фоні атак РФ

Генерал вважає, що ефективніше завдавати ударів по аеродромах, складах і заводах російського ВПК, ніж чекати чергових атак

13 липня 2026, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Україна має перейти від пасивної оборони до системного знищення військової інфраструктури Росії, яка забезпечує ракетні та дронові атаки. Таку думку висловив генерал запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

"У нас є чим відповісти": Зеленського присоромили через бездіяльність на фоні атак РФ

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що проблему нестачі засобів для перехоплення російської балістики визнають навіть у Міноборони, однак лише обороною ситуацію не змінити.

"Виходів більше ніж достатньо", – наголосив генерал. 

За словами Кривоноса, Україна знає місця базування російської авіації, ракетних підрозділів та аеродроми, а далекобійні дрони вже здатні вражати такі цілі. Тому, на його думку, потрібно не чекати нових атак і знімати нові ролики, а завдавати превентивних ударів по складах, аеродромах, пускових майданчиках і підприємствах російського ВПК.

"Будувати протиповітряну оборону лише з точки зору пасивного очікування – це шлях у нікуди", – заявив він. 

Кривонос також звернув увагу, що багато російських заводів, які виробляють ударні безпілотники, продовжують працювати та навіть розширюють виробництво.

"Величезна кількість підприємств досі не знищена. Росіяни вже будують там нові корпуси", – сказав генерал. 

Він переконаний, що після кожного успішного удару необхідно проводити повторну розвідку та атакувати цілі знову, адже Росія швидко відновлює виробництво. Лише системне знищення військової логістики, заводів і місць запуску ракет та дронів, на його думку, допоможе зменшити інтенсивність повітряних атак РФ.

Раніше "Коментарі" вже писали, що Росія не демонструє готовності до завершення війни та продовжує робити ставку на силовий сценарій. У Кремлі вважають, що ескалація бойових дій, масовані ракетно-дронові атаки й тиск на цивільне населення можуть допомогти досягти поставлених цілей. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини