Тепер у Путіна більше немає варіантів: експерт попередив про разючу ескалацію у війні

Росія не демонструє готовності до завершення війни та продовжує робити ставку на силовий сценарій. У Кремлі вважають, що ескалація бойових дій, масовані ракетно-дронові атаки й тиск на цивільне населення можуть допомогти досягти поставлених цілей. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За його словами, Володимир Путін досі переконаний, що здатен змінити ситуацію на свою користь військовим шляхом.

"Путін досі вірить, що військовим шляхом здатен досягти результату. Саме тому він не відмовляється від ескалації та продовжує розраховувати на можливість прориву української оборони", – зазначив експерт.

Мусієнко пояснив, що повітряні атаки Росії спрямовані не лише на знищення військових чи інфраструктурних об'єктів. Їхнє головне завдання – посіяти паніку серед населення, виснажити українців і змусити країну погодитися на невигідні умови.

Водночас, наголошує експерт, попри значні втрати російської армії, Кремль продовжує переоцінювати власні можливості. Українські Сили оборони успішно стримують наступальні дії ворога, а удари по військових і промислових об'єктах на території РФ дедалі сильніше впливають на її економіку.

"Чим сильніше Україна послаблює економічні можливості Росії, тим складніше Кремлю підтримувати нинішню інтенсивність війни. Це один із ключових чинників виснаження агресора", – підкреслив Мусієнко.

За його словами, найближчим часом Москва навряд чи змінить свою стратегію й може навіть посилити атаки по українських містах, намагаючись компенсувати відсутність успіхів на фронті.

Як вже писали "Коментарі", саміт НАТО в Анкарі приніс Україні позитивні результати, а Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським продемонстрував більш сприятливий підхід до підтримки Києва. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Ігор Айзенберг.