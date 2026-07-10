Теперь у Путина больше нет вариантов: эксперт предупредил о поразительной эскалации в войне

Россия не демонстрирует готовность к завершению войны и продолжает делать ставку на силовой сценарий. В Кремле считают, что эскалация боевых действий, массированные ракетно-дроновые атаки и давление на гражданское население могут помочь достичь поставленных целей. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, Владимир Путин до сих пор убежден, что способен изменить ситуацию в свою пользу военным путем.

"Путин до сих пор верит, что военным путем способен добиться результата. Именно поэтому он не отказывается от эскалации и продолжает рассчитывать на возможность прорыва украинской обороны", – отметил эксперт.

Мусиенко объяснил, что воздушные атаки России направлены не только на уничтожение военных или инфраструктурных объектов. Их главная задача – посеять панику среди населения, истощить украинцев и заставить страну согласиться на невыгодные условия.

В то же время, отмечает эксперт, несмотря на значительные потери российской армии, Кремль продолжает переоценивать свои возможности. Украинские Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия врага, а удары по военным и промышленным объектам на территории РФ все сильнее влияют на ее экономику.

"Чем сильнее Украина ослабляет экономические возможности России, тем сложнее Кремлю поддерживать нынешнюю интенсивность войны. Это один из ключевых факторов истощения агрессора", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, в ближайшее время Москва вряд ли изменит свою стратегию и может даже усилить атаки по украинским городам, пытаясь компенсировать отсутствие успехов на фронте.

Как уже писали "Комментарии", саммит НАТО в Анкаре принес Украине положительные результаты, а Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировал более благоприятный подход к поддержке Киева. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Игорь Айзенберг.