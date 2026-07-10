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У Кремля є беззаперечні причини для паніки: про цей результат саміту НАТО не знає ніхто

Найважливішим підсумком саміту стало збереження єдності НАТО та недопущення розколу Альянсу.

10 липня 2026, 14:15
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Клименко Елена

Саміт НАТО в Анкарі приніс Україні позитивні результати, а Дональд Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським продемонстрував більш сприятливий підхід до підтримки Києва. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Ігор Айзенберг.

У Кремля є беззаперечні причини для паніки: про цей результат саміту НАТО не знає ніхто

Фото: з відкритих джерел

За його словами, головним результатом зустрічі стало те, що країни НАТО не допустили розколу всередині Альянсу.

"Обговорюючи його підсумки, нам необхідно пам'ятати, що президентом США ще понад два роки залишатиметься Дональд Трамп. І тому генеральний секретар НАТО Марк Рютте, лідери Канади та європейських країн роблять усе можливе, щоб не дати альянсу тріснути", – сказав Айзенберг. 

Експерт наголосив, що Україна отримає додаткові ракети для систем Patriot, а також ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Водночас він застеріг, що запуск такого виробництва потребує часу.

"Це дуже важливо, хоча це і не розв'яже сьогоднішніх проблем. Побудувати і запустити таке виробництво у короткі строки неможливо", – пояснив він. 

За словами Айзенберга, навіть американська компанія Lockheed Martin виготовляє лише дві такі ракети на добу, що свідчить про складність виробництва. У перспективі ж Україна може стати однією з небагатьох держав, які випускатимуть ракети для Patriot.

Окремо оглядач звернув увагу на зміну риторики Вашингтона. На його думку, адміністрація Трампа більше не чинить відкритого тиску на Київ і не вимагає поступок Москві. 

"Дональд Трамп перестав публічно чинити тиск на Україну з метою змусити її капітулювати", – зазначив журналіст. 

Портал "Коментарі" вже писав, що підсумки переговорів між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом можуть мати важливе значення для Києва. Серед ключових сигналів — готовність Вашингтона розглянути передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot та помітно прихильніша риторика американського президента. Водночас остаточні висновки робити поки що рано. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.



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