У Кремля есть бесспорные причины для паники: об этом результате саммита НАТО не знает никто

Саммит НАТО в Анкаре принес Украине положительные результаты, а Дональд Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским продемонстрировал более подходящий подход к поддержке Киева. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Игорь Айзенберг.

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По его словам, главным результатом встречи стало то, что страны НАТО не допустили раскол внутри Альянса.

"Обсуждая его итоги, нам необходимо помнить, что президентом США еще более двух лет будет оставаться Дональд Трамп. Поэтому генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, лидеры Канады и европейских стран делают все возможное, чтобы не дать альянсу треснуть", — сказал Айзенберг.

Эксперт подчеркнул, что Украина получит дополнительные ракеты для систем Patriot, а также лицензию на производство ракет-перехватчиков. В то же время он предостерег, что запуск такого производства требует времени.

"Это очень важно, хотя это и не решит сегодняшние проблемы. Построить и запустить такое производство в короткие сроки невозможно", — пояснил он.

По словам Айзенберга, даже американская компания Lockheed Martin производит лишь две такие ракеты в сутки, что свидетельствует о сложности производства. В перспективе Украина может стать одним из немногих государств, которые будут выпускать ракеты для Patriot.

Отдельно обозреватель обратил внимание на смену риторики Вашингтона. По его мнению, администрация Трампа больше не оказывает открытого давления на Киев и не требует уступок Москве.

"Дональд Трамп перестал публично оказывать давление на Украину с целью заставить ее капитулировать", – отметил журналист.

Портал "Комментарии" уже писал, что итоги переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом могут иметь важное значение для Киева. Среди ключевых сигналов — готовность Вашингтона рассмотреть передачу Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot и более приверженную риторику американского президента. В то же время окончательные выводы делать пока рано. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.