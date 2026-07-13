"У нас есть чем ответить": Зеленского пристыдили из-за бездействия на фоне атак РФ



















Украина должна перейти от пассивной обороны к системному уничтожению военной инфраструктуры России, обеспечивающей ракетные и дроновые атаки. Такое мнение высказал генерал запаса ВСУ Сергей Кривонос.

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Он отметил, что проблему нехватки средств для перехвата российской баллистики признают даже у Минобороны, однако только обороной ситуацию не изменить.

"Выходов более чем достаточно", — подчеркнул генерал.

По словам Кривоноса, Украина знает места базирования российской авиации, ракетных подразделений и аэродромы, а дальнобойные дроны уже способны поражать такие цели. Поэтому, по его мнению, нужно не ждать новых атак и снимать новые ролики, а наносить превентивные удары по складам, аэродромам, пусковым площадкам и предприятиям российского ВПК.

"Строить противовоздушную оборону только с точки зрения пассивного ожидания – это путь в никуда", – заявил он.

Кривонос также обратил внимание, что многие российские заводы, производящие ударные беспилотники, продолжают работать и даже расширяют производство.

"Огромное количество предприятий до сих пор не уничтожено. Россияне уже строят там новые корпуса", – сказал генерал.

Он уверен, что после каждого успешного удара необходимо проводить повторную разведку и атаковать цели снова, ведь Россия быстро возобновляет производство. Лишь системное уничтожение военной логистики, заводов и мест запуска ракет и дронов, по его мнению, поможет снизить интенсивность воздушных атак РФ.

Ранее "Комментарии" уже писали , что Россия не демонстрирует готовность к завершению войны и продолжает делать ставку на силовой сценарий. В Кремле считают, что эскалация боевых действий, массированные ракетно-дроновые атаки и давление на гражданское население могут помочь достичь поставленных целей. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.