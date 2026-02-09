На російських пропагандистських платформах знову виникла публічна істерика через невдачі армії РФ у війні проти України, що триває вже четвертий рік. У прямому ефірі прозвучали зізнання, які контрастують із звичною риторикою Кремля: Москва так і не змогла змусити Україну капітулювати, а українці продовжують чинити потужний опір.

Фото: з відкритих джерел

Відео, оприлюднене Telegram-каналом Бутусов Плюс, демонструє, як російські спікери у студії ставлять під сумнів ефективність дій своєї армії та політичного керівництва. Один із учасників обговорення емоційно зазначив, що основна причина провалів – українці, яких він назвав "надзвичайно впертою нацією", здатною воювати не гірше за російські війська.

Такі відверті заяви різко суперечать офіційній пропагандистській риториці Кремля, яка роками зводилась до знецінення українського війська та обіцянок "швидкої перемоги". Натомість у студії прозвучало визнання міжнародного приниження Росії та нездатності досягти стратегічних цілей.

Емоційні зриви дедалі частіше відбуваються саме в прямих ефірах, де ведучі та спікери мимоволі виходять за межі дозволених тез. Через це в російському медіапросторі з’являються припущення, що прямі трансляції можуть бути повністю замінені на записані випуски, щоб уникнути небажаних відвертих зізнань.

Окремо підкреслюється, що розмови про "справжню війну" свідчать про серйозну кризу пропаганди, яка вже не здатна приховати реальний стан справ на фронті. Водночас це підтверджує високий рівень стійкості українського опору та неспроможність РФ досягти поставлених цілей навіть після багаторічного наступу.

