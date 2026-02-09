logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У нас чотири роки нічого не виходить: у РФ відверто запанікували через фіаско в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У нас чотири роки нічого не виходить: у РФ відверто запанікували через фіаско в Україні

Російські спікери в студії фактично засумнівалися в ефективності своєї армії та керівництва

9 лютого 2026, 16:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

На російських пропагандистських платформах знову виникла публічна істерика через невдачі армії РФ у війні проти України, що триває вже четвертий рік. У прямому ефірі прозвучали зізнання, які контрастують із звичною риторикою Кремля: Москва так і не змогла змусити Україну капітулювати, а українці продовжують чинити потужний опір.

У нас чотири роки нічого не виходить: у РФ відверто запанікували через фіаско в Україні

Фото: з відкритих джерел

Відео, оприлюднене Telegram-каналом Бутусов Плюс, демонструє, як російські спікери у студії ставлять під сумнів ефективність дій своєї армії та політичного керівництва. Один із учасників обговорення емоційно зазначив, що основна причина провалів – українці, яких він назвав "надзвичайно впертою нацією", здатною воювати не гірше за російські війська.

Такі відверті заяви різко суперечать офіційній пропагандистській риториці Кремля, яка роками зводилась до знецінення українського війська та обіцянок "швидкої перемоги". Натомість у студії прозвучало визнання міжнародного приниження Росії та нездатності досягти стратегічних цілей.

Емоційні зриви дедалі частіше відбуваються саме в прямих ефірах, де ведучі та спікери мимоволі виходять за межі дозволених тез. Через це в російському медіапросторі з’являються припущення, що прямі трансляції можуть бути повністю замінені на записані випуски, щоб уникнути небажаних відвертих зізнань.

Окремо підкреслюється, що розмови про "справжню війну" свідчать про серйозну кризу пропаганди, яка вже не здатна приховати реальний стан справ на фронті. Водночас це підтверджує високий рівень стійкості українського опору та неспроможність РФ досягти поставлених цілей навіть після багаторічного наступу.

Як вже писали "Коментарі", на Запорізькій атомній електростанції зафіксована ротація кадирівців, яка відбулася паралельно зі зміною персоналу МАГАТЕ. Цей факт викликав питання у міжнародної спільноти, адже організація не повідомляла про присутність на станції російських окупаційних військових. Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що ситуація "дуже цікава".



