На российских пропагандистских платформах вновь возникла публичная истерика из-за неудач армии РФ в войне против Украины, продолжающейся уже четвертый год. В прямом эфире прозвучали признания, контрастируемые с привычной риторикой Кремля: Москва так и не смогла заставить Украину капитулировать, а украинцы продолжают оказывать мощное сопротивление.

Фото: из открытых источников

Видео, обнародованное Telegram-каналом Бутусов Плюс, демонстрирует, как российские спикеры в студии подвергают сомнению эффективность действий своей армии и политического руководства. Один из участников обсуждения эмоционально отметил, что основная причина провалов – украинцы, которых он назвал "чрезвычайно упрямой нацией", способной воевать не хуже российских войск.

Такие откровенные заявления резко противоречат официальной пропагандистской риторике Кремля, которая годами сводилась к обесцениванию украинского войска и обещаниям "скорой победы". В студии прозвучало признание международного унижения России и неспособности достичь стратегических целей.

Эмоциональные срывы все чаще происходят именно в прямых эфирах, где ведущие и спикеры невольно выходят за пределы разрешенных тезисов. Поэтому в российском медиапространстве появляются предположения, что прямые трансляции могут быть полностью заменены на записанные выпуски во избежание нежелательных откровенных признаний.

Отдельно подчеркивается, что разговоры о "настоящей войне" свидетельствуют о серьезном кризисе пропаганды, который уже не способен скрыть реальное положение дел на фронте. В то же время, это подтверждает высокий уровень устойчивости украинского сопротивления и неспособность РФ достичь поставленных целей даже после многолетнего наступления.

