Война с Россией У нас четыре года ничего не получается: в РФ откровенно запаниковали из-за фиаско в Украине
НОВОСТИ

У нас четыре года ничего не получается: в РФ откровенно запаниковали из-за фиаско в Украине

Российские спикеры в студии фактически усомнились в эффективности своей армии и руководства

9 февраля 2026, 16:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

На российских пропагандистских платформах вновь возникла публичная истерика из-за неудач армии РФ в войне против Украины, продолжающейся уже четвертый год. В прямом эфире прозвучали признания, контрастируемые с привычной риторикой Кремля: Москва так и не смогла заставить Украину капитулировать, а украинцы продолжают оказывать мощное сопротивление.

У нас четыре года ничего не получается: в РФ откровенно запаниковали из-за фиаско в Украине

Фото: из открытых источников

Видео, обнародованное Telegram-каналом Бутусов Плюс, демонстрирует, как российские спикеры в студии подвергают сомнению эффективность действий своей армии и политического руководства. Один из участников обсуждения эмоционально отметил, что основная причина провалов – украинцы, которых он назвал "чрезвычайно упрямой нацией", способной воевать не хуже российских войск.

Такие откровенные заявления резко противоречат официальной пропагандистской риторике Кремля, которая годами сводилась к обесцениванию украинского войска и обещаниям "скорой победы". В студии прозвучало признание международного унижения России и неспособности достичь стратегических целей.

Эмоциональные срывы все чаще происходят именно в прямых эфирах, где ведущие и спикеры невольно выходят за пределы разрешенных тезисов. Поэтому в российском медиапространстве появляются предположения, что прямые трансляции могут быть полностью заменены на записанные выпуски во избежание нежелательных откровенных признаний.

Отдельно подчеркивается, что разговоры о "настоящей войне" свидетельствуют о серьезном кризисе пропаганды, который уже не способен скрыть реальное положение дел на фронте. В то же время, это подтверждает высокий уровень устойчивости украинского сопротивления и неспособность РФ достичь поставленных целей даже после многолетнего наступления.

Как уже писали "Комментарии", на Запорожской атомной электростанции зафиксирована ротация кадыровцев, которая произошла параллельно с сменой персонала МАГАТЭ. Этот факт вызвал вопрос у международного сообщества, ведь организация не сообщала о присутствии на станции российских оккупационных военных. Об этом в комментарии 24 Канала заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что ситуация "очень интересна".



