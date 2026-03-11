У Нацполіції розповіли, що робити правоохоронцям під час конфліктів із ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Національній поліції України пояснили, як повинні діяти правоохоронці під час конфліктів між військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та цивільними.
Як має себе поводити поліція під час конфліктів між ТЦК та цивільними
Як повідомила речниця поліції Юлія Гірдвіліс, якщо конфлікт виникає у присутності правоохоронців, їхнім першочерговим завданням є припинити суперечку та не допустити її ескалації.
У разі необхідності поліцейські можуть викликати додаткові служби, зокрема слідчо-оперативну групу, медиків або правозахисників.
Якщо ж поліція прибуває на місце події вже під час конфлікту, правоохоронці також повинні припинити протистояння, забезпечити безпеку всіх учасників та встановити обставини інциденту.
За словами представниці поліції, правоохоронці мають з’ясувати причини конфлікту — чи пов’язаний він із проведенням мобілізаційних заходів, затриманням у межах кримінального провадження або з адміністративним правопорушенням.
Окрім цього, перебіг подій має обов’язково фіксуватися за допомогою бодікамер, якими оснащені поліцейські.