У Національній поліції України пояснили, як повинні діяти правоохоронці під час конфліктів між військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та цивільними.

Як має себе поводити поліція під час конфліктів між ТЦК та цивільними

Як повідомила речниця поліції Юлія Гірдвіліс, якщо конфлікт виникає у присутності правоохоронців, їхнім першочерговим завданням є припинити суперечку та не допустити її ескалації.

У разі необхідності поліцейські можуть викликати додаткові служби, зокрема слідчо-оперативну групу, медиків або правозахисників.

Якщо ж поліція прибуває на місце події вже під час конфлікту, правоохоронці також повинні припинити протистояння, забезпечити безпеку всіх учасників та встановити обставини інциденту.

За словами представниці поліції, правоохоронці мають з’ясувати причини конфлікту — чи пов’язаний він із проведенням мобілізаційних заходів, затриманням у межах кримінального провадження або з адміністративним правопорушенням.

Окрім цього, перебіг подій має обов’язково фіксуватися за допомогою бодікамер, якими оснащені поліцейські.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовий із позивним "Осман" заявив, що підрозділи безпілотних систем Сил оборони України наразі є одними з найефективніших у світі. За його словами, такого рівня вдалося досягти завдяки постійному бойовому досвіду та великій кількості цілей на фронті.

Він зазначив, що українські оператори безпілотників значною мірою вдосконалили свої навички під час війни. Водночас військовий зауважив, що на результат вплинув і фактор чисельності: російська армія використовує значно більше піхоти, що створює більше можливостей для ураження цілей безпілотниками. За словами "Османа", нинішній рівень ефективності підрозділів безпілотних систем став можливим завдяки практичному досвіду бойових дій та постійному вдосконаленню тактики застосування дронів.

